Невролог назвал способы быстро побороть бессонницу

Невролог Крис Уинтер рассказал, как быстро и легко справиться с бессонницей и быстро заснуть, написал журнал Men’s Health.

Он отметил, что как правило медицинские специалисты советуют лежать на хорошем матрасе и мягкой подушке. Также врачи рекомендуют приобрести специальную пижаму. Как считает Уинтер, все эти приемы бесполезны, сообщил «МИР 24».

По мнению Уинтера, заснуть поможет физическая нагрузка. Также, если человек хочет хорошо спать, ему лучше отказаться от употребления алкоголя и попробовать медитацию. Еще важно ложиться и просыпаться в одно и то же время. Благодаря постоянству в этом деле мозг ориентируется, в какое время нужно заснуть.

Кроме этого, можно попробовать понизить температуру в спальне на несколько градусов. Это позволит человеку проспать дольше, чем обычно.

Ранее эксперты рассказали, сколько нужно спать, чтобы чувствовать себя здоровым. Также они оценили возможность замены ночного сна дневным. Ученые подсчитали, что для каждого возрастного сегмента существует своя норма пребывания во сне. Больше всего это нужно новорожденным, для которых нормально нахождение в дреме от 14 до 17 часов.