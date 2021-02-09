Невролог назвал шоу, просмотр которых ухудшает память пожилых людей

Невролог Юлия Покровская в беседе с телеканалом «Звезда» объяснила, что телевидение может оказать негативное влияние на здоровье пожилого человека. Она рассказала, какие передачи не стоит смотреть в преклонном возрасте.

По словам врача, при просмотре телевизора обычно не происходит активной обработки информации. Как правило происходит лишь пассивное восприятие и перегруз информации, потому что она не дозируется.

«Большой поток негативной информации, что является информационным стрессом, что само по себе ухудшает память», — подчеркнула Покровская.

Также из-за мелькания кадров нервная система перевозбуждается. Как на пожилых, так и на детях это сказывается не лучшим образом. Лучше ограничивать время, которое родственник проводит у телевизора — не более 1,5-2 часов. Еще необходимо фильтровать контент. Например, пенсионера лучше ограждать от сцен жестокости и передач с неприемлемыми темами.

Пользу принесет просмотр интеллектуальных обучающих шоу, в которые человек будет включаться. На них можно выделить даже больше положенного времени.