Невролог назвал первые признаки начинающегося инсульта

Сильная головная боль и перекос мышц лица могут являться признаками начинающегося инсульта. Также у человека могут наблюдаться нарушение речи и координации движений. Эти красные флажки нельзя игнорировать и нужно сразу вызвать скорую. Помощь требуется оказать в первые четыре часа, чтобы спасти мозг от сильных повреждений.

О признаках инсульта и правилах оказания первой помощи рассказала заведующая отделением неврологии Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Пирогова, кандидат медицинских наук, врач-невролог Татьяна Маневич, сообщило РИА «Новости».

Специалист уточнила, что при инсульте также возникает слабость и неловкость в конечностях, то есть человек, например, не может одновременно поднять обе руки.

«Больной чувствует головокружение, происходит нарушение координации движений, двоение перед глазами, онемение лица, рук и ног», — рассказала Маневич.

Явным признаком инсульта является называемая «кривая улыбка» или перекос лица. При появлении таких симптомов, по словам врача, нужно оперативно доставить человека в больницу или вызвать скорую.

Первую помощь можно оказать самостоятельно. Больному нужно обеспечить доступ свежего воздуха, следует ослабить тесную одежду и повернуть голову набок. Если есть возможность, нужно померить давление. В случае, если оно выше 140 на 90, можно дать ему лекарства для его снижения. Но важно знать точно, не принимал ли человек его самостоятельно до этого, а также нет ли у него противопоказаний.

Чтобы спасти мозг от серьезных повреждений нужно организовать максимально эффективное лечение в первые же четыре часа, заключила Маневич.