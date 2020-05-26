Невролог назвал обезболивающие продукты

Некоторые продукты могут помочь облегчить боль. Среди них перец чили. Мозг просто переключится от боли на жжение во рту.

Как рассказал «АиФ» врач-невролог клиники лечения боли ГКБ имени Виноградова Петр Соков, бороться с болью поможет любая еда, которая приносит удовольствие. Эндорфины и хорошее настроение помогут отвлечься от боли и снизить ее. Некоторым людям свойственно «заедать» состояние, когда у них что-то болит. Но есть среди продуктов и реальные болеутоляющие.

«Лидер среди съедобных обезболивающих — перец чили. А точнее, содержащееся в нем вещество капсаицин. Вытяжка из такого перца (капсаицин) входит в состав обезболивающих перцовых пластырей», — пояснил Соков.

Врач добавил, что рецепторы, которые посылают сигналы боли в мозг, переключаются на чувство жжения во рту, если съесть приправленное этим перцем блюдо.

Поможет унять боль и кофе, однако с этим напитком нужно быть предельно осторожными. Если голова болит от пониженного артериального давления, то кофе поможет. Если от повышенного — то ситуация станет хуже.

Замыкает тройку лидеров среди продуктов, которые помогают притупить боль, коньяк. Он расслабляет сосуды на время, и голова начинает болеть меньше. Однако действует этот эффект недолго. Сосуды через какое-то время снова сужаются и боль возвращается.

Собеседник напомнил, что боль — это сигнал, который говорит, что в организме что-то не так. К этому нужно относиться очень ответственно и всегда обращаться за помощью к врачу в таких случаях.