Невролог назвал неочевидные причины звона в ушах

Остеопат, невролог Александр Евдокимов назвал неочевидные причины звона в ушах. По его словам, такое явление может быть симптомом как диабета, так и остеохондроза, сообщил «Пятый канал».

Врач посоветовал при появлении шума в ушах измерить артериальное давление. Если оно в норме, необходимо идти к отоларингологу. Также причиной звона может стать тиннитус. Это воспаление височно-челюстного сустава, который находится у слухового прохода, написал сайт «Утро.ру».

Помимо прочего, человек слышит странный шум из-за больной шейной части позвоночника. Остеохондроз приводит к ангиоспазмам и сосудистой извитости. В итоге возникает подобная симптоматика. Среди недугов с таким симптомом и диабет. При этом заболевании погибают слуховые клетки с волосками, формирующие нервный импульс.

«Часто ко мне приходят на прием пациенты, у которых отсутствует явная патология. При этом для них характерен высокий уровень тревожности. Специалисты выяснили, что из-за стресса возникают спазмы мышц в области среднего уха», — добавил Евдокимов.

Пациент с такой проблемой должен расслабиться и хорошо отдохнуть.