Невролог нашел связь между нервным тиком и раком

Подергивание глаза может быть симптомом онкологического заболевания. Об этом рассказал врач-невролог Александр Евдокимов.

Непроизвольное подергивание верхнего или нижнего века может указывать на проблемы центральной и периферической нервной системы.

«Это могут быть поражения лицевого нерва, энцефалиты, менингиты как последствие, онкологические заболевания головного мозга и другие серьезные причины», — сообщил он Пятому каналу.

В таких случаях нервный тик долго не проходит. Подергивание может длиться и два, и четыре месяца. Врач посоветовал показаться неврологу, чтобы провести обследование. При необходимости он назначит лечение.

Тем не менее зачастую нервный тик глаза начинается из-за перенапряжения, стресса, переработки, частого использования смартфонов и ноутбуков, а также высокой нагрузки на шейный отдел позвоночника и затылочные группы мышц. Чтобы решить эту проблему, можно обратиться к остеопату или массажисту.

Ученые разработали метод получения изотопов тербия-152, чтобы диагностировать рак. Об этом сообщил RT. Теперь эта процедура делается в России на обычных циклотронах.