Здоровье 19 января 2023, 11:59 Невролог Надежда Коберская назвала незаметные симптомы болезни Альцгеймера Невролог Коберская: ранним признаком болезни является легкая дезориентация Unsplash

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Болезнь Альцгеймера — это нейродегенеративное заболевание, которое провоцирует потерю памяти, причем насторожиться нужно уже при первых признаках забывания. Об этом радиостанции Sputnik рассказала врач-невролог, доцент кафедры нервных болезней Института клинической медицины Первого МГМУ имени И. М. Сеченова Надежда Коберская.

По ее словам, нужно бить тревогу, если обратили внимание на ухудшение памяти. Это могут быть, на первый взгляд, мелочи. Например, человек не смог вспомнить имена соседей, которых знал более 10 лет. Также ранним признаком болезни Альцгеймера является легкая дезориентация, когда приходится вспоминать, в какую сторону идти по давно знакомой дороге.

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Однако, как отмечает Надежда Коберская, звоночком будет именно ухудшение памяти. То есть, если человек всегда страдал забывчивостью всю жизнь, переживать не стоит. В противном случае рекомендуется обратиться к врачу. Современные методы диагностики позволяют определить болезнь на ранних стадиях.

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«Чем раньше мы начнем оказывать помощь пациенту с болезнью Альцгеймера, тем больше у нас будет точек терапевтического воздействия. Чем раньше начнем лечить, тем на более длительный срок мы можем таких пациентов сохранить для общества, сохранить для общения с близкими людьми», — подытожила врач.