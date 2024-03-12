Здоровье 12 марта 2024, 13:57 Невролог Мухина рассказала, что нехватка никотиновый кислоты приводит к слабоумию

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Никотиновая кислота, которая содержится в яблоках, печени, твороге, орехах и мясе, крайне необходима для нормальной работы организма. Об этом рассказала врач-диетолог, невролог, дерматокосметолог Марият Мухина, передала «Вечерняя Москва».

Эксперт объяснила, что недостаток никотиновой кислоты плохо сказывается на здоровье кожи и волос. Кроме того, без нее слабеют стенки сосудов, что может вызывать кровотечение. Но самое главное, что дефицит этого элемента увеличивает риск развития слабоумия.

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«Если никотиновой кислоты не хватает, может даже возникнуть слабоумие. Поэтому важно следить сохранять необходимый баланс витамина в организме: младенцам необходимо до двух миллиграммов, мужчинам и женщинам — до 20–25 миллиграммов», — рассказала врач.

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