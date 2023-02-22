Здоровье 22 февраля 2023, 23:32 Невролог Меркулова рассказала, о каких серьезных болезнях может говорить икота Невролог Меркулова заявила, что продолжительная икота может говорить о грыже

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Икота может являться симптомом серьезных заболеваний. Таким мнением поделилась невролог Дина Меркулова. Об этом сообщил LIFE.

Специалист пояснила, что среди причин икоты — попадание воздуха в желудок при приеме пищи, переедание, чрезмерное употребление алкоголя. Обычно такое состояние не длится долго и проходит самостоятельно.

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Однако, если икота не останавливается на протяжении нескольких дней, стоит незамедлительно обратиться к врачу. Она может указывать на наличие грыжи пищеводного отверстия диафрагмы, поражения средостения, легких или мозга, написал «ФедералПресс».

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