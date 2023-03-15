Здоровье 15 марта 2023, 15:08 Невролог Медведева посоветовала придерживаться средиземноморской диеты для снижения риска деменции

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Диета Mind, включающая принципы средиземноморской системы питания, помогает контролировать давление, работу сердечно-сосудистой системы и снижает риск развития деменции. Об этом изданию Lenta.ru рассказала врач-невролог «Европейского медицинского центра» Анастасия Медведева.

По словам медика, морепродукты, овощи и зелень — те продукты, которые дают наиболее лучшие результаты в профилактике развития деменции.

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«Ее рацион предполагает ограничение употребления мясных и молочных продуктов в пользу рыбы, морепродуктов, овощей, зелени и фруктов», — процитировало ИА Nation News слова Медведевой.

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