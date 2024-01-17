Здоровье 17 января 2024, 11:49 Невролог Мацокин рассказал, что головные боли в холода вызывает реакция терморегуляции сосудов

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Механизм возникновения головной боли во время холодов до конца не изучен. Считается, что ее вызывает реакция терморегуляции сосудов или раздражение ветвей троичного нерва, сообщил «ФедералПресс» врач-невролог Игорь Мацокин.

Боль, возникающая из-за холодной погоды, как правило, утихает при ее устранении.

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«В большинстве случаев такая боль возникает при непосредственном воздействии провоцирующего фактора (холода) и постепенно утихает при его устранении», — сообщил врач.

Первым делом человеку следует зайти в теплое помещение и выпить теплый напиток, добавил Мацокин.