17 января 2024, 11:49
Невролог Мацокин рассказал, что головные боли в холода вызывает реакция терморегуляции сосудов
Механизм возникновения головной боли во время холодов до конца не изучен. Считается, что ее вызывает реакция терморегуляции сосудов или раздражение ветвей троичного нерва, сообщил «ФедералПресс» врач-невролог Игорь Мацокин.
Боль, возникающая из-за холодной погоды, как правило, утихает при ее устранении.
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«В большинстве случаев такая боль возникает при непосредственном воздействии провоцирующего фактора (холода) и постепенно утихает при его устранении», — сообщил врач.
Первым делом человеку следует зайти в теплое помещение и выпить теплый напиток, добавил Мацокин.
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