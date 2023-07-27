Здоровье 27 июля 2023, 16:31 Невролог Малыгина предупредила, что долгие поездки могут вызвать у водителя мигрень

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Лето — пора отпусков, и многие люди отправляются в путешествие на собственных авто. Но длительные поездки могут плохо сказываться на здоровье водителя. Об этом «Газете.ru» рассказала врач-невролог Инна Малыгина.

Она предупредила, что при долгом нахождении за рулем без отдыха и перерыва у человека могут позникнуть сильные кластерные боли и даже мигрень. Кроме того, возможны тики и повышение давления. При возникновении этих симптомов возрастает риск аварии. Поэтому крайне важно делать остановки и давать водителю полноценные передышки.

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