20 января 2023, 15:46
Невролог Максим Черепянский назвал привычки, доводящие до инсульта
Невролог Черепянский: пристрастие к алкоголю и курению провоцируют возникновение инсультов
Инсульт, как правило, провоцирует неправильный образ жизни и вредные привычки. Об этом Utro.ru рассказал невролог Максим Черепянский.
По его словам, пристрастие к алкоголю и курению вместе с недостаточной физической активностью провоцируют возникновение инсультов. Сюда же можно добавить неправильное питание. Кроме того, в зоне риска страдающие гипертонией, высоким холестерином, диабетом. Чтобы избежать инсульта, следует соблюдать ряд простых рекомендаций.
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«По возможности, сократить прием красного мяса, а предпочтение отдавать рыбе нежирных сортов. Также, по возможности, увеличьте свою физическую активность, и, если имеются какие-то сопутствующие заболевания, соблюдайте рекомендации врача и режим дозирования препаратов, — отметил Максим Черепянский.
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Врач добавил, что большую опасность представляет собой не только сам инсульт, но и возможность рецидивов. Как правило, они случаются у 25-30% пациентов.
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