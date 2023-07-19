Здоровье 19 июля 2023, 17:08 Невролог Люкманов рассказал, что тревожное расстройство требует лечения у специалиста

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Если постоянное чувство тревоги мешает нормальной жизни человека и вносит коррективы в его распорядок, то это повод обратиться к психиатру. Об этом «ФедералПресс» рассказал научный сотрудник, врач-невролог отделения нейрореабилитации и физиотерапии НИИ неврологии Роман Люкманов.

Тревога отличается от страха тем, что первое состояние возникает без видимых на то причин. Часто случается, что человек пережил какое-то пугающее или травматическое событие, из-за чего потом опасается его повторения.

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Однако навязчивое беспокойство порой приводит к тому, что человек перестает жить в привычном ритме. Например, не может выйти на улицу или боится открывать окна. В таком случае необходимо обратиться к врачу.

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