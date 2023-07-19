Здоровье 19 июля 2023, 19:32 Невролог Люкманов рассказал, что бесконтрольный прием антидепрессантов может привести к усилению тревоги

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Антидепрессанты — это лекарства, которые можно принимать только под наблюдением врача. В противном случае они могут еще больше усугубить состояние. Об этом «ФедералПресс» рассказал невролог Роман Люкманов.

Он подчеркнул, что самостоятельный прием средств, направленных на лечение депрессии и снижение тревоги, недопустим. Самые легкие последствия, которые это может вызвать, — это сильная аллергическая реакция. Кроме того, часто бывает индивидуальная неперносимость, поэтому подходящие препараты подбирают вместе с лечащим врачом. Кроме того, бесконтрольный прием может вызвать усиление тревоги и других симптомов.

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