Невролог Люкманов посоветовал не пить обезболивающие, если боль возникла впервые | 360°

Здоровье 11 октября 2022, 11:06 Поделиться Telegram

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Viber Невролог Люкманов посоветовал не пить обезболивающие, если боль возникла впервые

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Врач-невролог, кандидат медицинских наук Роман Люкманов в разговоре с изданием Ura.ru заявил, что не стоит пить обезболивающие лекартсва, если боли в каком-то конкретном месте возникли впервые.

По словам медика, с болями неясного происхождения лучше сразу идти к специалисту.

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«Не рекомендуют обезболивать боли, которые впервые возникли и еще не имеют объяснения. Также боли, связанные с тяжелым заболеванием. Не принято обезболивать боли в животе неясного происхождения», — сообщил Люкманов.

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Врач отметил, что боль может иметь разные характеристики, интенсивность, продолжительность и ритм. В зависимости от всех этих факторов зависит не только выбор обезболивающего, но и дальнейшее лечение.

Невролог предупредил, что за болью может скрываться серьезное заболевание.

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