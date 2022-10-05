Невролог Люкманов назвал причины болей в пояснице после сна | 360°

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05 октября 2022, 14:20

Невролог Люкманов назвал причины болей в пояснице после сна

Роман Люкманов: боль в пояснице после сна может указывать на проблемы с органами

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Врач-невролог Роман Люкманов в беседе с «ФедералПресс» заявил, что боль в пояснице сразу после сна может указывать на проблемы с внутренними органами или на то, что вы перетрудились.

Причина зависит как от возраста, так и от наличия хронических заболеваний.

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«Спектр проблем может быть широким. Зависит от возраста, хронических или перенесенных заболеваний. Любую боль должен найти специалист», — сказал медик.

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Боль также может возникнуть после занятий спортом, если до этого у вас долгое время был перерыв, или же от тяжелых физических нагрузок. Если же занятий спортом не было давно, может идти разговор о болезни почек или других органов. Также боль в пояснице может указывать на межпозвоночную грыжу.

Люкманов посоветовал не решать проблему самостоятельно, а обратиться за помощью к специалисту, который установит точную причину боли. Он также порекомендовал сразу после пробуждения сделать гимнастику с наклонами.

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