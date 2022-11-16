Здоровье 16 ноября 2022, 14:15 Невролог Лацинова назвала наиболее частые причины головокружения Невролог Лацинова: головокружение может быть признаком воспаления внутреннего уха

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Врач-невролог Анна Лацинова в разговоре с изданием «Москва 24» перечислила наиболее частые причины головокружения.

По словам медика, головокружение бывает двух видов — системное или вращательное. Во втором случае человеку кажется, будто бы вокруг него кружится вся комната.

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Головокружение может указывать на лабиринтит (воспаление внутреннего уха), аритмию или инсульт.

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«Когда голова кружится, но есть еще нарушение слуха, это лабиринтит. С ним к врачу обратиться точно нужно, потому что могут быть серьезные осложнения на головной мозг», — объяснила медик.

Головокружение также может предупреждать о нарушении мозгового кровообращения и инсульте.