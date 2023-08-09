Здоровье 09 августа 2023, 13:29 Невролог Квилинская сообщила, что тошнота и потеря сознания могут указывать на сотрясение мозга

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Невролог Химкинской областной больницы Виктория Квилинская в разговоре с изданием NEWS.ru рассказала, какие признаки могут указывать на сотрясение головного мозга.

По словам медика, человек, получивший сотрясение, часто испытывает тошноту и головную боль. Явным признаком является потеря сознания. В некоторых случаях сотрясение может протекать без каких-либо симптомов.

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«После удара часто образуется „шишка“ — отек тканей, возникает быстро, но симптомы могут появиться через несколько часов», — сообщила Квилинская.

Самое опасное сотрясение считается третьей степени, когда у пострадавшего наблюдается потеря сознания на длительный промежуток времени. Человек также может столкнуться с потерей памяти.