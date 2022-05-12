Невролог Кузьмин назвал долгосрочные последствия коронавируса

Невролог Дмитрий Кузьмин рассказал, что даже легкая форма коронавируса может иметь последствия в будущем. Об этом сообщила «Общественная служба новостей».

Он пояснил, что в 2022 году почти половина вызовов скорой помощи связана с повышенным давлением или дискомфортом в области сердца. При этом годом ранее большинство жаловались только на температуру.

«После перенесенного коронавируса в любой форме нужно отслеживать артериальное давление. Если стабильно оно выше 140 миллиметров ртутного столба, требуется также обратиться к врачам для подбора терапии», — заключил Кузьмин.