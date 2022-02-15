Невролог Кудрявцев рассказал, какие витамины нужно пить после ковида

После COVID-19 организму необходимо комплексное восстановление, передала «Вечерняя Москва». Врач-невролог Алексей Кудрявцев рассказал изданию, какие витамины требуются человеку после болезни.

Важнейшую роль в восстановлении играют витамины группы В.

«После коронавируса, при постковидном синдроме или нейроковиде, следует помнить, что организм нуждается в особом режиме, особенно это касается нашего мозга. И тиамин, или витамин В1, как раз обеспечивает такие функции. Этот микроэлемент улучшает структуру нервных тканей, препятствует старению мозга, ускоряет доставку кислорода к клеткам главного органа человека, улучшает память и предотвращает гипоксию», — рассказал врач.

Дефицит витаминов В проявляется в повышенной усталости, слабости, быстрой утомляемости. Эти витамины улучшают работу нервной системы, способствуют клеточному метаболизму, благотворно влияют на сердце, дают прилив бодрости.

«Например, B6, или пиридоксин, первый среди остальных в этой группе, который препятствует развитию депрессии и улучшает мышление», — добавил Кудрявцев.