Здоровье 21 марта 2024, 12:44 Невролог Котова рассказала, что вредные привычки и постоянный стресс повышают риск инсульта

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Есть три фактора, которые повышают риск инсульта, речь идет о хронических заболеваниях, стрессе и вредных привычках. Об этом «Ридусу» рассказала доцент кафедры психиатрии, психотерапии и психосоматической патологии ФНМО Медицинского института РУДН им. Патриса Лумумбы Ольга Котова.

Она объяснила, что больше подвержены инсультам люди с артериальной гипертензией, повышенным холестерином, наличием инсулинорезистентности или сахарного диабета. Кроме того, рискуют курильщики, люди, пьющие много алкоголя, а также те, кто ведет малоподвижный образ жизни.

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Наконец, постоянный стресс, в котором живет множество современных людей, также может провоцировать инсульты.

«Стресс проявляется всевозможными тревожными состояниями. Если мы имеем большое количество хронических стрессов, то у нас возникает увеличение количества сердечно-сосудистой патологии в целом. Результаты этой патологии — инсульты и инфаркты», — объяснила врач.

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