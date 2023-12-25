Здоровье 25 декабря 2023, 18:54 Невролог Котова рассказала, что голова может болеть из-за неудобного рабочего места

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Головная боль может возникать как следствие серьезной болезни, но иногда ее причины кроются в неочевидных вещах. Об этом радиостранции Sputnik рассказала кандидат медицинских наук, невролог, психиатр, психотерапевт, вице-президент международного общества «Стресс под контролем» Ольга Котова.

Она объяснила, что голова может болеть из-за неудобного рабочего места. Когда человек много сидит, особенно в неудобной позе, возникает напряжение в шее, пояснице и даже лице. Все это может стать причиной головной боли. Также она порой возникает из-за переохлаждения, когда человек зимой одевается слишком легко.

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«Перенапряжение зрения, например, во время видеозвонков, тоже может давать головную боль», — отметила Ольга Котова.

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