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    22 июня 2021, 20:58

    Невролог: коронавирус может усугубить мигрень

    Дарья Морозова

    Невролог-нейрофизиолог Елена Анисимова заявила, что у пациентов с мигренью после коронавируса заболевание может усугубиться. Об этом сообщило агентство Ura.ru.

    Анисимова пояснила, что после инфекции могут усугубиться любые хронические заболевания, в том числе мигрень.

    «Если провокация была — недосып, пересып, стресс, какие-то погодные условия, могут проявиться внеочередные приступы», — рассказала Анисимова.

    Она рекомендовала таким пациентам пролечиться в центре реабилитации