Невролог: коронавирус может усугубить мигрень

Невролог-нейрофизиолог Елена Анисимова заявила, что у пациентов с мигренью после коронавируса заболевание может усугубиться. Об этом сообщило агентство Ura.ru.

Анисимова пояснила, что после инфекции могут усугубиться любые хронические заболевания, в том числе мигрень. «Если провокация была — недосып, пересып, стресс, какие-то погодные условия, могут проявиться внеочередные приступы», — рассказала Анисимова. Она рекомендовала таким пациентам пролечиться в центре реабилитации