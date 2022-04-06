Невролог Комаров рассказал о признаках ранней деменции

Невролог Александр Комаров рассказал, по каким признакам можно обнаружить деменцию в среднем возрасте. Об этом сообщил NEWS.ru.

По данным сайта kp.ru, об этом могут свидетельствовать проблемы с чувством юмора и смех невпопад. Кроме того, может уменьшиться интеллектуальная деятельность.

«Размышления спускаются на примитивный уровень: поесть, поспать, то есть уменьшается интеллектуальная составляющая человеческого восприятия», — пояснил Комаров.