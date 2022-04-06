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    06 апреля 2022, 04:30

    Невролог Комаров рассказал о признаках ранней деменции

    Дарья Морозова

    Невролог Александр Комаров рассказал, по каким признакам можно обнаружить деменцию в среднем возрасте. Об этом сообщил NEWS.ru.

    По данным сайта kp.ru, об этом могут свидетельствовать проблемы с чувством юмора и смех невпопад. Кроме того, может уменьшиться интеллектуальная деятельность.

    «Размышления спускаются на примитивный уровень: поесть, поспать, то есть уменьшается интеллектуальная составляющая человеческого восприятия», — пояснил Комаров.