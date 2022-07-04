Невролог Комаров объяснил, почему анальгетики не приносят пользы при лечении мигрени

Многие люди при мигрени начинают принимать спазмолитики или анальгетики, чтобы не терпеть пульсирующую головную боль, однако названные препараты не совсем эффективны. Об этом сайту NEWS.ru рассказал врач-невролог Александр Комаров.

По словам специалиста, анальгетики способны лишь убрать неприятные ощущения.

«Люди не любят терпеть боль и в этот момент стараются принять любое количество препаратов, начиная со спазмолитиков, заканчивая анальгетиками. Как правило, на мигрень они не действуют, это больше такой ритуальный вариант, который не срабатывает, а просто немного убирает неприятные ощущения», — сообщил Комаров.

Невролог добавил, что при наличии первых признаков мигрени необходимо успеть принять специальные препараты триптаны, которые назначает лечащий доктор.

Если пациент успеет выпить такое лекарство, то спазмы заблокируются, а синдром не будет развиваться дальше. В том случае, если головная боль все же развивается, то триптаны уже не помогут и надо перетерпеть, резюмировал медик.