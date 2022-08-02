Невролог Камышев дал советы, как побороть зависимость от кофе

Врач-невролог Лев Камышев заявил, что частое употребление кофе приводит к зависимости. Организм перестает вырабатывать собственные гормоны-стимуляторы и требует все больше доз кофеина. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Справиться с кофейной зависимостью можно лишь в том случае, если постепенно уменьшать количество чашек этого напитка, написало utro.ru.

«При резкой отмене кофеинсодержащих напитков у людей, часто их употребляющих, отмечаются приступы вялости и головной боли. Кофе стимулирует дофаминергическую систему головного мозга, стимулирует ЦНС. Если человек часто употребляет этот стимулятор, то дофаминергическая система начинает работать хуже. Постоянно поступает необходимый стимулятор извне, собственные гормоны начинают вырабатываться хуже. Нужно постепенно приучать организм вырабатывать свои гормоны <…>», — отметил медик.

Он посоветовал снижать дозировку постепенно и стараться не употреблять кофе после двух-трех часов дня.