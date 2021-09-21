Невролог Кадомская назвала признаки, по которым можно определить болезнь Альцгеймера

Первые звоночки, при которых можно заподозрить болезнь Альцгеймера, — это невозможность вспомнить события вчерашнего дня. Также человеку трудно усваивать новый материал. Об этом «360» сообщила врач-невролог «Медси Premium» Марина Кадомская.

По ее словам, человек при том, что не способен называть события недавних дней, в мелких деталях может рассказать, что было много лет назад. Так как мозг не заполняется текущими воспоминаниями, человек начинает жить прошлыми. При этом сам больной может не осознавать проблему.

«Важно заметить такие нарушения как можно раньше и сразу же обратиться к врачу. К сожалению, вылечить болезнь Альцгеймера нельзя. В любом случае она будет прогрессировать, несмотря на лечение. Весь вопрос в том, насколько быстро. И основной задачей терапии является максимально замедлить эту скорость», — заявила Кадомская.

Есть две группы риска. В первую входят люди пожилого возраста. В большинстве случаев проявления заболевания начинаются после 65, пик приходится на 75–80 лет. Врач подчеркнула, что снижение социальных контактов в этом возрасте может привести к резкому прогрессированию расстройств памяти.

Во второй группе риска — люди, у которых болезнь началась достаточно рано — после 40 лет. Обычно это происходит с теми, кто имеет генетическую предрасположенность.

«Если в роду был человек с болезнью Альцгеймера, необходимо провести генетическое тестирование. Уменьшить реализацию генетического риска возможно воздействием на определенные факторы риска для этой категории», — добавила врач.

Также к болезни Альцгеймера может привести чрезмерное употребление сахара, алкоголя, недостаток сна, депрессия, стресс.

Чтобы снизить риск заболевания, нужно регулярно заниматься спортом, нормализовать сон, попытаться снизить стресс. Также важно с молодого возраста постоянно активизировать нейроны, этому способствует обучение. Например, хорошо изучать иностранные языки. Кроме того, лучше отказаться от курения, алкоголя, контролировать артериальное давление.