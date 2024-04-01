Здоровье 01 апреля 2024, 13:43 Невролог Иллариошкин рассказал, что болезнь Паркинсона можно отсрочить на 3-5 лет

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Академик РАН, замдиректора по научной работе Научного центра неврологии Сергей Иллариошкин в разговоре с «Газетой.Ru»рассказал, что отсрочить болезнь Паркинсона возможно на три-пять лет. Для этого пациенту необходимо соблюдать все методы профилактики заболевания.

Важность отсрочки заключается в том, что за пять лет в науке могут появиться новые способы и методы лечения болезни. Пациентам следует не контактировать с пестицидами и с другими токсинами, которые являются доказанными факторами риска.

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«Если в результате всех рекомендаций мы отсрочим дебют болезни Паркинсона на три-пять лет — это уже будет большой успех», — сказал невролог.