Здоровье 07 марта 2023, 17:57 Невролог Игорь Орлов рассказал, на каком этаже лучше покупать квартиру

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При выборе квартиры важно учитывать этаж, потому что жить слишком низко или слишком высоко может быть вредно для здоровья. Об этом Pravda.Ru рассказал невролог Игорь Орлов.

По его словам, этажность влияет на здоровье жителей мегаполиса. Так, стоит избегать первых трех этажей из-за риска высокой концентрации выхлопных газов. Оптимально выбрать восьмой или девятый этаж. Выше — тоже не очень полезно.

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«Многое зависит от качества дома. В новых зданиях все хорошо вентилируется и просушивается. В старых домах могут быть грызуны и грибки», — заключил собеседник издания.

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Также выше 15 этажа плотность воздуха ниже. Это могут ощутить на себе люди, подверженные неврозам, паническим атакам и проблемами с легкими.

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