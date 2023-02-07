Здоровье 07 февраля 2023, 18:34 Невролог Игорь Мацокин рассказал о признаках прединсультного состояния

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Нарушение кровообращения головного мозга может вызвать прединсультное состояние, о чем свидетельствуют несколько опасных симптомов. Об этом Utro.ru рассказал невролог Игорь Мацокин.

Двоение в глазах, предобморочное состояние, нарушение речи, забывчивость, скачки давления и сложности с распознаванием чужих слов — это очень опасные симптомы. При их появлении нужно немедленно обратиться к врачу и пройти обследование.

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Если же симптомы стали более серьезными, например, появилась асимметрия лица, то следует сразу вызвать скорую. Невролог напомнил, что инсульт обычно — это следствие каких-то проблем. Например, он может быть вызван атеросклерозом, патологией крови и другим.

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