29 ноября 2022, 15:36
Невролог Игнатова рассказала, как распознать менингит
Невролог Игнатова: первым признаком менингита является головная боль
Врач-невролог Мария Игнатова в разговоре с изданием «Известия» рассказала, как можно распознать первые признаки менингита.
По словам специалиста, при менингите происходит воспаление оболочек головного и спинного мозга. К основным признакам заболевания относятся головную боль и сильное повышение температуры, написало utro.ru.
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«Оно характеризуется интенсивными мучительными головными болям, повышением температуры тела, рвотой, утратой сознания, ригидностью затылочных мышц», — добавила невролог.
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Заразиться этим заболеванием можно либо воздушно-капельным путем, либо через биоотходы человека, либо через кровь.
Врачи
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