Невролог Хорошев рассказал, может ли возникать головная боль при смене сезонов | 360°

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Невролог Хорошев рассказал, может ли возникать головная боль при смене сезонов

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Невролог Павел Хорошев заявил, что смена сезонов в России не слишком резкая, поэтому головные боли из-за нее возникать не могут. Об этом сообщила радиостанция Sputnik.

«Сокращение светового дня происходит очень плавно, у нас есть много времени, чтобы адаптироваться», — пояснил он.

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Врач уточнил, что головные боли начинаются осенью в основном из-за активного распространения инфекций. Он посоветовал не переохлаждаться, чтобы избежать проблем со здоровьем.

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