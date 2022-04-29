Невролог Хорошев рассказал, в каком случае скачки пульса могут привести к летальному исходу

Врач-невролог Павел Хорошев объяснил россиянам опасность скачков пульса. По словам специалиста, если они достигают 150 и более ударов в минуту, то у человека могут появится тромбоз, ишемия, инфаркт, вплоть до летального исхода. Об этом написал Ura.ru.

При таком пульсе в полости сердца формируется большое количество сгустков, которые выбрасываются в кровеносную систему и закупоривают мелкие и крупные сосуды.

«Если говорить о резких скачках пульса, то нужно определиться, до каких величин может быть повышение. Если в верхних границах нормы будет 90, то ничего здесь страшного нет, нужно просто сесть, успокоиться. Если от 120, 150 ударов в минут и больше, то в самой полости сердца может сформироваться очень большое количество сгустков, которые начнут выбрасываться в кровеносную систему, закупорят мелкие и крупные сосуды. Если разовьется тахикардия и она будет длиться десятки минут, это приведет к неадекватной нагрузке на сердце, так как оно будет расходовать слишком много энергоресурсов, а далее к тромбообразованию, ишемии, инфаркту, вплоть до смерти», — сказал медик.

Специалист посоветовал в случае резких скачков пульса обращаться к лечащему доктору, чтобы предотвратить развитие тромбозов. Врач назначит специальные препараты, которые нужно будет принимать профилактически на протяжении дней, недель, месяцев, а может и пожизненно.