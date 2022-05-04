Невролог Хорошев рассказал, какая головная боль может быть серьезным симптомом

Длительная и пульсирующая головная боль может быть симптомом серьезных заболеваний. Об этом ИА Nation News рассказал врач-невролог Павел Хорошев.

«Если самостоятельные методы лечения не помогают и симптом сохраняется на протяжении нескольких часов, то необходимо обратиться к врачу, потому что это может быть системное развивающееся заболевание», — предупредил врач.

Длительная пульсирующая головная боль может говорить о нарушении кровоснабжения участка мозга, пояснил невролог. Игнорировать такой симптом нельзя ни в коем случае.