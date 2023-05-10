Здоровье 10 мая 2023, 11:19 Невролог Хорошев рассказал, что нехватка воды может провоцировать головную боль

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Головная боль — явление, с которым сталкивался почти каждый человек, обычно она возникает по трем причинам. Об этом радиостанции Sputnik рассказал врач-невролог Павел Хорошев.

Он отметил, что голова может болеть из-за повышенного внутричерепного давления, интоксикации или недостаточного питания мозга. Последняя причина в том числе включает в себя нехватку воды в организме.

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«Если человек выпивает пол-литра или даже полтора литра воды в день, то этого мало. Из-за нехватки воды увеличивается вязкость крови и снижается скорость кровотока. Когда это происходит, мозг и все остальные ткани начинают недополучать кислород и питательные вещества. Соответствующие рецепторы реагируют на это болью», — рассказал Павел Хорошев.

Он давил, что проблема решается достаточно просто. Следует лишь восполнить водный баланс и прийти к норме хотя бы в два литра в день. Летом, напомнил врач, количество увеличится. Невролог также отметил, что вода поможет и при интоксикации.

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