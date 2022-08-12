Невролог Хорошев рассказал, что может спасти жизнь при инсульте

Невролог Павел Хорошев назвал манипуляции врачей скорой помощи, которые спасают жизнь пациента с инсультом. Об этом сообщило агентство URA.RU.

По данным издания Infox.ru, эти действия эффективны только в первые четыре-шесть часов после начала приступа. Но если успеть вовремя, можно избежать любых осложнений и последствий.

Врач пояснил, что медики должны дать пациенту вещество, которое растворит тромб. После это необходимо извлечь тромб из сосуда.

«К сожалению, в России очень немного бригад, которые могут провести такую манипуляцию», — заключил Хорошев.