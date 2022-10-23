Невролог Хорошев рассказал, что делать при боли в шее | 360°

Здоровье 23 октября 2022, 02:57 Невролог Хорошев рассказал, что делать при боли в шее Невролог Хорошев посоветовал применять согревающие кремы при боли в шее freepik

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Холодный ветер при неустойчивой погоде осенью может спровоцировать переохлаждение организма. Неприятные ощущения можно почувствовать в области шеи, рассказал в интервью радио Sputnik врач-невролог Павел Хорошев.

По его словам, в такую погоду нужно обязательно носить шарф. Он поможет снизить риск воспаления шейных мышц — миозит.

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В этом случае стоит ограничить подвижность шеи и наносить согревающие кремы. Если следовать этой простой инструкции, то полностью избавиться от боли можно за несколько дней.

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Средства на основе перца стимулируют кровоток, поэтому воспаление уходит. Ранее иммунолог Андрей Продеус дал рекомендации, как сохранить иммунитет осенью. По его словам, нужно высыпаться и правильно питаться. Эксперт призвал не экономить на своем здоровье.