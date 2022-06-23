Невролог Хорошев рассказал, чем опасна работа за клавиатурой

Постоянная работа за клавиатурой может привести к развитию карпального туннельного синдрома. Об этом Ura.ru рассказал врач-невролог Павел Хорошев.

Эта болезнь выражается в защемлении и воспалении срединного нерва из-за неправильного положения кистей рук. Это приводит к отеку и ярко выраженной боли, а впоследствии к потере чувствительности в руках. Таким синдромом часто страдают те, кто работает за неправильной клавиатурой, а также швеи, которым приходится резать плотные ткани. Туннельный синдром может развиться и у тех, кто тренируется с помощью кистевого эспандера.

«Кистевой эспандер — это чудовищное зло, которое тоже приводит к развитию карпального синдрома. Они должны быть запрещены, их нельзя использовать», — сказал врач.

Чтобы избежать проблем, нужно выбирать правильную клавиатуру.

«Самый лучший способ избежать туннельного синдрома — работать за клавиатурой, которая разделена на две части, где каждая перпендикулярна предплечью. В таком случае движения кистей является физиологичными и значительно уменьшается нагрузка на карпальный канал и суставы», — посоветовал Хорошев.