Невролог Хорошев объяснил, почему летом может чаще болеть голова

Учащение головных болей летом в подавляющем количестве случаев указывает на обезвоживание. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал врач-невролог Павел Хорошев.

В жару идет усиленное потоотделение, поэтому и воды человеку нужно больше.

«Из-за этого ухудшается реология крови, то есть ее текучесть, а значит, и кровоснабжение всех органов, в том числе самого главного органа, который потребляет огромное количество энергии, — головного мозга», — объяснил врач.

Если зимой следует пить около полутора литров воды в день, летом эта норма увеличивается до двух-двух с половиной литров. При этом есть люди, которым противопоказано пить слишком большое количество воды, предупредил невролог.

«Это, в частности, нарушения деятельности почек, сердца. Еще одно исключение — когда у человека есть асцит, то есть состояние, когда в брюшной полости скапливается большое количество жидкости. У всех там есть небольшое количество жидкости, плещется примерно 30-100 миллилитров, но у некоторых людей из-за ряда заболеваний, особенно печени, количество воды в брюшной полости может увеличиваться даже до нескольких литров. Таким людям большое количество воды противопоказано», — отметил Хорошев.