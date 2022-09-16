Невролог Хорошев объяснил, как потеря обоняния при ковиде сказывается на интеллекте | 360°

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Невролог Хорошев объяснил, как потеря обоняния при ковиде сказывается на интеллекте

Невролог Хорошев: обоняние влияет на когнитивные способности человека

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Врач-невролог Павел Хорошев в беседе с телеканалом «Царьград» объяснил, каким образом потеря обоняния при коронавирусной инфекции может влиять на интеллект человека.

По словам медика, потеря обоняния, в отличие от слепоты и глухоты, делает человека глупее.

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«На самом деле способность нашего обонятельного мозга поражает воображение. Он имеет генетически запрограммированные десятки миллиардов различных соединений. И с помощью обонятельности мозга мы можем с 99%-й вероятностью узнать, будет нам что-то полезно или нет», — процитировало издание Daily Moscow слова медика.

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Потеря обоняния при коронавирусе сообщает человеку о том, что инфекция поразила часть мозга.

Обоняние, по словам Хорошева, несомненно, сказывается и на общих когнитивных способностях. Оно заставляет постоянно работать разные части мозга.

Ранее ученые заявили, что нашли способ восстановить обоняние после коронавируса. Данным исследованием занимались канадские специалисты.

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