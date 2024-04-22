Здоровье 22 апреля 2024, 14:38 Невролог Хайбулаева: шатающаяся походка укажет на мозжечковую атаксию

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Нарушение координации движений, шаткость походки и трудности с удержанием равновесия могут сигнализировать о развитии мозжечковой атаксии. Об этом рассказала врач-невролог Зайнаб Хайбулаева в беседе с Life.

Также подобное состояние может сопровождаться невозможностью четко произносить слова, выполнять быстрые чередующиеся движения и контролировать амплитуду движений. Нередко мозжечковая атаксия становится последствием перенесенного коронавируса.

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При обнаружении подобных симптомов Хайбулаева посоветовала обратиться к неврологу для проведения обследований и лечения, добавило «ФедералПресс».