Здоровье 12 декабря 2022, 10:47 Невролог Голубинская заявила, что подергивание глаза может указывать на серьезный недуг

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Кандидат медицинских наук, невролог, эпилептолог Ольга Голубинская в разговоре с радиостанцией Sputnik заявила, что причины подергивания глаза могут быть далеко не такими безобидными, как кажутся на первый взгляд.

«Когда дергается глаз, значит, есть патология. Важен контекст. Это может быть и очень легкое, и очень тяжелое заболевание. Подергивание глаза действительно может быть простым нервным тиком», — сообщила медик.

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Если подергивание связано с нервами, то человек может испытывать следующие симптомы: эмоциональную лабильность, гипергидроз (повышенное потоотделение), красные пятна на шее.

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Дергание глаза может также проявляться при эпилепсии и опухоли в голове, резюмировала врач.