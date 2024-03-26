Здоровье 26 марта 2024, 15:35 Невролог Голубинская рассказала, что во время приступа эпилепсии человека следует повернуть на бок

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Человека с приступом эпилепсии следует повернуть на бок, но ни в коем случае не давать ему таблетки нитроглицерина. Об этом изданию «Газета.Ru» рассказала невролог, кандидат медицинских наук Ольга Голубинская.

Делом в том, что при эпилепсии человек может просто подавиться препаратом, поскольку у него происходит зажим рта.

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«Нужно пациента повернуть на бок, чтобы он меньше травмировался, и вызвать „скорую помощь“. Нельзя вставлять ложки в рот, потому что мы просто выбиваем ему зубы», — добавила медик.

Во всем мире 26 марта отмечается День больных эпилепсией. Символом дня считается фиолетовый или лавандовый цвет, который снижает тревожность.