Невролог: гирлянды могут вызвать приступ эпилепсии даже у здорового человека

«Гирлянды стали диодными и очень яркими. Их ставят в мелькающие режимы, и мне это не нравится. Для людей, склонных к так называемым фоточувствительным эпилептическими приступам, это может представлять опасность для здоровья. О такой угрозе говорили давно, но сейчас из-за светодиодов жизнь пациентов стала более опасной», — рассказал врач.

Врач рассказал о самых частых «новогодних» травмах Подробнее

Он напомнил о вспышке эпилепсии из-за компьютерных игр и других подобных случаях.

«В начале этого века была неожиданная вспышка эпилепсии. Компьютерные игры с резким контрастом белого и черного вызывали эпилептические приступы у тех, кто даже не подозревал о том, что у них есть такая склонность. Мелькающий логотип Олимпиады в Лондоне тоже спровоцировал эпилептические приступы», — отметил Генералов.

Он провел аналогию между этими световыми стимулами и мерцающими режимами современных гирлянд.

Врач посоветовал отвернуться и прикрыть глаза, если вы почувствовали дискомфорт от мерцающих огней.

«Практика показывает, что если просто зажмурить глаза, это не спасает от ярких огней. Надо закрывать глаза чем-то более плотным, чтобы остановить световой поток», — процитировало Генералова ИА Nation News.