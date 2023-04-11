Здоровье 11 апреля 2023, 15:41 Невролог Гимранов рассказал, что в 10% случаев пациенты с болезнью Паркинсона моложе 50 лет

Читать 360tv в

Принято считать, что болезнь Паркинсона, вызванная гибелью нейронов, вырабатывающих дофамин, встречается только у пожилых людей. Однако 10% пациентов с этим недугом моложе 50 лет. Об этом Piter.TV рассказал профессор, доктор медицинских наук, невролог, научный руководитель Клиники восстановительной неврологии Ринат Гимранов.

По его словам, до сих пор неизвестно, почему именно возникает болезнь Паркинсона. На ее развитие влияют сразу и генетические, и экологические факторы. Но здоровый образ жизни и минимизация контакта с загрязненной средой снижают риск возникновения заболевания.

Реклама

Как правило, оно впервые появляется в возрасте около 65 лет. Но молодые люди тоже находятся в зоне риска.

«Это называется юношеским или рано начавшимся паркинсонизмом, обычно это связано с наследственными факторами или редкими генетическими нарушениями. Например, мутации в генах PARKIN или PINK1 могут приводить к потере функции этих генов и нарушению очистки клеток от поврежденных белков», — рассказал Ринат Гимранов.

Авторы: