Невролог Гехт рассказала о факторах, которые негативно влияют на работу мозга

Некоторые факторы могут крайне негативно сказаться на работе мозга. Такой информацией поделилась профессор-невролог, директор Научно-практического психоневрологического центра имени З. П. Соловьева, член-корреспондент РАН Алла Гехт. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Среди этих факторов — стресс, курение, алкоголь и загрязнение окружающей среды. Они способны спровоцировать соматические, неврологические и психические заболевания. При этом благотворно на состояние здоровья влияют спорт, позитивное настроение и общение с родными.

«На работу мозга позитивно влияет общение с близкими, с друзьями, чтение, образование, здоровый образ жизни и физическая нагрузка. Как ни странно, но, например, ходьба имеет четкую взаимосвязь с функционированием определенных систем мозга», — рассказала медик.