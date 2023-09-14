14 сентября 2023, 19:13
Невролог Гарманова связала мигрень во время менструации с падением уровня эстрогена
Головные боли во время менструации у женщины могут быть связаны с падением уровня гормона эстрогена. Об этом «Газете.Ru» сообщила врач-невролог сети «Клиника Фомина» Анна Гарманова.
Если женщина страдает мигренями, то во время менструации приступы могут проявляться еще сильнее. Причем головные боли могут начинаться за несколько дней до менструации, так и возникать после.
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Как добавила медик, при частых приступах следует обратиться за помощью к врачу-цефалгологу.
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