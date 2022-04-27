Невролог Галкин рассказал о пользе упражнения «Обнимание деревьев»

Невролог Андрей Галкин рассказал, что гимнастическое упражнение «Обнимание деревьев» полезно, чтобы разогнать лимфу. Об этом сообщило ИА «ФедералПресс».

Он объяснил, что самое главное в этом упражнении — правильное дыхание, при котором диафрагма убирает застой лифы. Врач пояснил, что по-настоящему обнимать деревья необязательно.

Само упражнение выглядит так: на вдохе нужно развести руки в стороны, а потом сделать длинный выдох, вытянуть руки вперед и округлить спину так, чтобы коснуться пальцами локтей. Само движение похоже на объятие. Повторять упражнение нужно не менее трех раз.

Галкин уточнил, что лимфатическая система влияет на работу иммунитета, поэтому важно, чтобы лимфодренаж не нарушался. Причины застоя лимфы могут заключаться в ожирении, воспалительных заболеваниях кишечника, пережатии лимфатического сосуда, ношении тесной, облегающей одежды.

Ранее руководитель спортивного проекта «Отряд красных панам» Денис Помазной рассказал, что выполнение упражнений поможет людям, работающим в офисе, поддерживать свою физическую форму.