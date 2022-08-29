Невролог Гайфутдинов сообщил, что курильщики к 50 годам входят в группу риска по атеросклерозу

Невролог, доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики Казанского ГМУ Рустем Гайфутдинов заявил, что долго курящие мужчины к 50 годам входят в группу риска по атеросклерозу. Об этом написал сайт NEWS.ru.

При малоподвижном образе жизни и при слабом физическом состоянии у курильщиков могут возникать резкие боли, связанные с критической ишемией мышц.

«Если мы рассматриваем системные проявления атеросклероза, мужчины со слабой физической нагрузкой вынуждены каждые 50 метров останавливаться из-за резких болей, связанных с критической ишемией мышц. У человека возникает недостаток поступления крови в сердечные мышцы и возникает стенокардия», — пояснил медик.

Он добавил, что на атеросклероз могут указывать головокружение при резких движениях, потемнение и мушки в глазах.

Это заболевание также может иметь наследственную предрасположенность, например из-за семейной гиперхолестеринемии, резюмировал невролог.